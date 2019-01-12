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17:15

Беглов поведал неблагополучным детям о правильных жизненных ориентирах

Исполняющий обязанности градоначальника города на Неве Александр Беглов во время смотра социальной инфраструктуры Калининского района приехал с рабочим визитом в соцгостиницу для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

biglove_deti.jpg (141 KB)Фото: пресс-служба Смольного

В учреждении проживают и проходят курс психологической реабилитации несовершеннолетние, по той или иной причине вынужденные обитать вне родных стен. Обычно в гостинице ребенок проводит до 5 месяцев. За этот срок соцработники решают вопросы, связанные с его дальнейшей судьбой.

Беглов в подарок центру и его воспитанникам преподнёс домашний кинотеатр. Врио также наказал главе администрации Калининского района Василию Пониделко организовать для детей экскурсию на экспозицию военной техники "Ленрезерв".

В свою очередь ребята подарили Беглову поделки, изготовленные ими самими, а также поинтересовались у него, кем он хотел стать, когда сам был ребенком. И.о. градоначальника ответствовал, что желал быть летчиком, и дал детям ряд важных, по его мнению, наставлений.

"Для того чтобы достичь своей цели, нужно иметь длинную волю, учиться преодолевать трудности", - заявил Беглов и рекомендовал подопечным центра читать побольше литературы.



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17:54    
Пониделку гнать давно надо, весь район в нелегальной торговле, которая носит в районную администрацию, потом торгую спокойно с картонных ящиков и из левых ларьков, подключённых к электричеству жилых домов.

17:44    
типа ДЕДУШКА ЛЕНИН - немножко палач, но деток любит

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