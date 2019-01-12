"Объединенные демократы" отчитались о тысячной заявке для участия мунвыборах-2019

Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич отчиталась о ходе кампании, запущенной коалицией "Объединенные демократы", по приёму заявок от граждан для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Петербурге осенью 2019-го.

По словам общественницы, минувшим вечером на сайт организации пришла 1000-я заявка. Большинство из тех, кто регистрируется на сайте, неофиты в сфере городской политики, отметила Грязневич, однако интерес и желание творить и "сдвинуть" бытовую бюрократическую данность с "мертвой точки" присущи большинству заявителей.

"Мы зовём в проект «Объединённые демократы» независимо мыслящих петербуржцев демократических взглядов, которые готовы разобраться в муниципальной бюрократии и стать для своих соседей депутатом шаговой доступности, примером приличного человека во власти, который, может, не так силён в аппаратной борьбе и бюджетных хитростях, но зато является не формально, а по сути представителем избирателя в самом близком органе власти", - обрисовала суть проекта Грязневич.

Заявки для участия в кампании принимаются по сей день от всех желающих.

Напомним, в 2019 году в Петербурге пройдут муниципальные и губернаторские выборы. О намерениях участвовать во вторых высказывали желание "яблочник" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражали Оксана Дмитриева из Партии Роста и сопредседатель "Партии перемен" Ксения Собчак.

Врио градоначальника Александр Беглов может пойти на выборы самовыдвиженцем. Не так давно он подписал соответствующий законопроект.

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