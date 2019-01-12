18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:00

"Объединенные демократы" отчитались о тысячной заявке для участия мунвыборах-2019

Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич отчиталась о ходе кампании, запущенной коалицией "Объединенные демократы", по приёму заявок от граждан для участия в муниципальных выборах, которые пройдут в Петербурге осенью 2019-го.

По словам общественницы, минувшим вечером на сайт организации пришла 1000-я заявка. Большинство из тех, кто регистрируется на сайте, неофиты в сфере городской политики, отметила Грязневич, однако интерес и желание творить и "сдвинуть" бытовую бюрократическую данность с "мертвой точки" присущи большинству заявителей.

"Мы зовём в проект «Объединённые демократы» независимо мыслящих петербуржцев демократических взглядов, которые готовы разобраться в муниципальной бюрократии и стать для своих соседей депутатом шаговой доступности, примером приличного человека во власти, который, может, не так силён в аппаратной борьбе и бюджетных хитростях, но зато является не формально, а по сути представителем избирателя в самом близком органе власти", - обрисовала суть проекта Грязневич.

Заявки для участия в кампании принимаются по сей день от всех желающих.

Напомним, в 2019 году в Петербурге пройдут муниципальные и губернаторские выборы. О намерениях участвовать во вторых высказывали желание "яблочник" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражали Оксана Дмитриева из Партии Роста и сопредседатель "Партии перемен" Ксения Собчак.

Врио градоначальника Александр Беглов может пойти на выборы самовыдвиженцем. Не так давно он подписал соответствующий законопроект.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
4 января, 12:00Выберут понятно кого: чего ждать от выборов в 2019 году
20 декабря 2018, 10:50Беглов подписал закон, позволяющий ему идти на выборы самовыдвиженцем
17 декабря 2018, 18:46Демократы подготовились к «сражению за самоидентификацию»
13 декабря 2018, 15:44«Планируется беспредел»: «Наблюдатели Петербурга» провели круглый стол на тему выборов-2019
29 ноября 2018, 18:43Максим Кац: Петербург является жертвой политического изнасилования
26 ноября 2018, 11:18Вишневский предложил инициировать кампанию по борьбе с муниципальным фильтром
26 ноября 2018, 10:15В ЗакС официально внесен "обновленный" закон о выборах губернатора Петербурга
22 ноября 2018, 17:52“Яблочный” разлад
14 ноября 2018, 12:57В назидание депутатам МО Черная речка активист отпустил крыс гулять по ЗакСу
12 ноября 2018, 9:54ЦИК разделяет позицию Вишневского по вопросам досрочного голосования

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

18:00 "Объединенные демократы" отчитались о тысячной заявке для участия мунвыборах-2019

17:15 Беглов поведал неблагополучным детям о правильных жизненных ориентирах   2

16:45 Мамаев всё же погоняет мяч с арестантами в "Бутырке"   1

15:55 В Париже взорвалась булочная: 4 погибли, более 40 пострадали   1

15:32 Серебренников получил "Белого слона" за фильм "Лето"   3

14:45 "Я - не золотая рыбка": чиновница посоветовала врачам в Струнино самим облагородить больницу

13:37 Беглов осмотрел новую школу в Калининском районе   1

13:00 ГАТИ оштрафовала нерадивых уборщиков снега на 3 млн рублей

12:22 Быков: Россия при Путине уже не изменится - он доказал свою нереформируемость   3

11:33 Герман-младший приоткроет театральную завесу российскому кинозрителю

10:46 Медиалогия: ТОП fake news-2018 возглавила весть о признании однополого брака в России   2

0:46 Участника “бессрочного протеста” обвинили в мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе полиции   6

11 января, 22:30 Отца фигуранта дела «Сети» Бояршинова отпустили из 78 ОП   1

11 января, 20:53 Удальцов назвал многодневные зимние праздники частью геноцида   5

11 января, 20:12 Виктор Ерофеев об отношениях с Белоруссией: От России чем дальше, тем лучше   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.