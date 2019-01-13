Максим Шевченко обругал позицию СК относительно расстрела россиян в ЦАР

Политический обозреватель Максим Шевченко, имеющий репутацию человека консервативных взглядов и знатока исламского мира, откликнулся на заявление Следственного комитета, затронувшее болезненную тему убийства российской съемочной группы в Центральноафриканской республике в июле 2018-го года. Официальная позиция следственных органов, гласящая, что в гибели россиян виноваты только те, кто их направил на место событий (организации Михаила Ходорковского), Шевченко воспринял с гневом. Пока, судя по его странице в Facebook, автор не верит ни единому слову, исходящему от отечественных силовиков на данную тему.

Лживая трусливая позиция Следственного комитета, строящего единственную версию на коротком допросе агента-водителя, причастного к преступлению, и с важным видом преподносящего ее миру — отвратительна и похабна — Максим Шевченко

Выбирая между всеми возможными сценариями, приведшими к трагедии, журналист вовсе не склонен отрицать некое возмездие со стороны структур российского бизнесмена Евгения Пригожина, чью деятельность трое россиян и поехали на другой континент расследовать. Более того, он находит этот вариант самым правдоподобным.

"В ЦАР их заманили. Эти «героироссии» убили ребят по беспределу и исходя из своей жестокой бесовской природы. Смешение криминала и силовых структур давно уже повлияло на обе стороны этого союза — силовики стали вести себя как бандиты, а бандиты приобрели возможности и ресурс силовиков", - заявил Шевченко.

Утром 11 января на сайте Следкома появилось официальное сообщение, гласящее, что ни прямо, ни косвенно водитель, везший через ЦАР расстрелянных впоследствии российских журналистов, не был связан с российскими частными военными компаниями, деятельность которых убитые ехали расследовать. Более того, в тексте содержалось моральное обвинение, высказанное в адрес Михаила Ходорковского, который, по версии российского государства, отправил съемочную группу в смертельное путешествие. Ходорковский и его сторонники, в свою очередь, подозревают в причастности к злодеянию петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, регулярно называемого личным поваром российского президента.

Напомним, что 31 июля 2018-го года на блокпосту в ЦАР расстреляли журналиста Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Водителю, который вез россиян, удалось скрыться с места расправы.

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