Лимонов считает, что "знамя" революционеров перешло от студентов к школьникам

Представление о том, что главным классом "рассерженных горожан", настроенным наиболее революционным образом, являются студенты, развенчал и признал устаревшим в своем "Живом журнале" писатель и политик Эдуард Лимонов. По его уличным наблюдениям, на сегодняшний день студенты представляют собой уже очень взрослых мужчин и женщин, занятых исключительно поиском полового партнера и солидной карьеры: сердиться на власть им, по сути, некогда и неохота.

Студент - пожалуй более реакционный класс чем наши наши бабушки-дедушки пенсионеры. Он ещё не ударился лбом о систему, мечтает о небесных картошках в иностранных компаниях. Студент гадок вообще-то говоря. — Эдуард Лимонов

В противовес вузовскому большинству основатель "Другой России" поставил школьников, заметив, что государство тоже почувствовало их протестный потенциал и крепко за них взялось. По мнению Лимонова, именно учащиеся общеобразовательных учреждений представляют собой лицо потенциальной революции, которой политик давно желает.

"Школьник - порывист, честен, у него совесть есть и героизм присутствует, который пока ещё не вышибли девки, money и алкоголь", - заключил Лимонов.