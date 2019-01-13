Профессор Соловей: Москва не будет ссориться с Лукашенко

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей в интервью ARU.tv оценил перспективу слияние России и Белоруссии в унитарное государство как крайне маловероятную, подчеркнув, что Кремль в состоянии оценить губительные и даже фатальные для него последствия такого шага. Кроме того, заметил ученый, стратегически и геополитически это совершенно не нужно российскому государству. Единственный настоящий интересант объединения, по его мнению, это постепенно беднеющий российский крупный бизнес.
Надо искать в ближайшем окружении Владимира Путина, среди людей, которым уже не хватает кормовой базы в России, поэтому было бы неплохо расшириться. Беларусь не охвачена этими бизнесменами, разного сорта братьями, шакалами, гиенами, и они бы с удовольствием туда внедрились.
По словам специалиста, белорусский лидер Александр Лукашенко на сегодняшний день и так всесторонне защищает интересы российского государства, поэтому портить отношения с ним нет никакого резона. "Подвинуть" его ввиду этого затруднительно, к тому же почти всеми российскими элитами, отмечает политолог, он воспринимается как "меньшее из зол".
Напомним, СМИ и политэксперты с конца 2018-го года все чаще транслируют ту версию, согласно которой Кремль желает "поглотить" страну-соседа для изменения конституционного строя. Многие полагают, что такая формация требуется Владимиру Путину для того, чтобы он мог оставаться у власти сколь угодно долго. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на подобное идти не намерен и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз. Также он предупредил Кремль, что тот в случае неосторожных действий может потерять самого близкого политического партнера.