СМИ: Умнова сменит полковник Ильин, работающий в Ленобласти

Бывший глава петербургского центра "Э", а ныне заместитель начальника полиции Ленинградской области Михаил Ильин, вероятнее всего, займет место действующего начальника ГУ МВД по Петербургу Сергея Умнова, сообщает РБК, ссылаясь на свои анонимные источники.

"Кандидатура Ильина находится на согласовании у полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана для назначения на должность начальника главка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - рассказал изданию собеседник, работающий в федеральном аппарате МВД.

О возможной отставке Умнова стало известно 11 января. СМИ сообщали, что он может стать заместителем министра внутренних дел. Пресс-секретарь ведомства Вячеслав Степченко в тот день ответил ЗАКС.Ру, что его начальник продолжает работать и что не в его компетенции комментировать какие-либо назначения.

Умнов руководит городской полицией с марта 2012-го года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.