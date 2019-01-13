Белорусская оппозиция требует ограничить вещание российского телевидения

Непримиримая белорусская партия оппозиции под названием "Белорусский народный фронт", не представленная в парламенте страны ни одним депутатом, выступила с программным заявлением, в котором потребовала в целях информационной безопасности граждан существенно "урезать" вещание российских телеканалов. Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, оппозиционеры выступают за то, чтобы в наступившем 2019-м году бюрократия перестала пользоваться русским языком. По их мнению. против их страны с российской стороны ведутся целенаправленные медиаатаки.

Вероятнее всего, такое поведение БНФ связано с циркулирующими в последнее время слухами о том, что Россия готовится совершить "аншлюс" Белоруссии и поставить во главе объединенного государства Владимира Путина. Впрочем, президент Александр Лукашенко уже высказался на сей счет, категорически заявив о недопустимости такого сценария.