18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:06

Белорусская оппозиция требует ограничить вещание российского телевидения

Непримиримая белорусская партия оппозиции под названием "Белорусский народный фронт", не представленная в парламенте страны ни одним депутатом, выступила с программным заявлением, в котором потребовала в целях информационной безопасности граждан существенно "урезать" вещание российских телеканалов. Об этом пишет "Интерфакс".

Кроме того, оппозиционеры выступают за то, чтобы в наступившем 2019-м году бюрократия перестала пользоваться русским языком. По их мнению. против их страны с российской стороны ведутся целенаправленные медиаатаки.

Вероятнее всего, такое поведение БНФ связано с циркулирующими в последнее время слухами о том, что Россия готовится совершить "аншлюс" Белоруссии и поставить во главе объединенного государства Владимира Путина. Впрочем, президент Александр Лукашенко уже высказался на сей счет, категорически заявив о недопустимости такого сценария.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:32    
18:26, вы были в армии? Хочу спросить, может ли быть, что весь взвод шагает не в ногу? Один, только  , солдат во взводе в ногу? Весь Мир шагает не в ногу, один путин в ногу?

18:26    
Прозападных агентов влияния-русофобов полно по всему мире, включая и Белоруссию, что совершенно неудивительно!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

18:11 Латынина поняла, зачем и почему понадобилось травить Скрипалей   2

17:40 Жители Полюстрово зовут к себе Беглова с лопатой   2

17:04 В центре Петербурга задержали участников "Бессрочного протеста"   3

16:51 Суд вернул Золотову его неправильно составленный иск к Навальному   1

16:06 Белорусская оппозиция требует ограничить вещание российского телевидения   2

15:15 Симоньян присоединилась к критикам закона о неуважении к власти   1

14:32 Профессор Соловей: Москва не будет ссориться с Лукашенко   1

13:41 Лимонов считает, что "знамя" революционеров перешло от студентов к школьникам   1

12:55 Максим Шевченко обругал позицию СК относительно расстрела россиян в ЦАР   2

12:06 СМИ: До конца марта продукты питания подорожают на 8 процентов   3

11:20 СМИ: Умнова сменит полковник Ильин, работающий в Ленобласти

10:37 Бондаренко недоволен качеством уборки снега в центре

12 января, 18:00 "Объединенные демократы" отчитались о тысячной заявке для участия мунвыборах-2019   5

12 января, 17:15 Беглов поведал неблагополучным детям о правильных жизненных ориентирах   5

12 января, 16:45 Мамаев всё же погоняет мяч с арестантами в "Бутырке"   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.