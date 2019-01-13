Жители Полюстрово зовут к себе Беглова с лопатой

Кварталы новостроек между проспектами Маршала Блюхера и Полюстровским практически не убираются от снега, сообщили ЗАКС.Ру местные жители. Они подчеркивают, что непосредственно придомовые территории, за которые ответственны управляющие компании, находятся в относительном порядке, но дороги, пронизывающие большой микрорайон и являющиеся зоной ответственности районных и муниципальных чиновников, очищаются от снега из рук вон плохо. Речь идет о таких жилых комлпексах, как "Фламинго", "Ландыши" и "Город мастеров".

"Кварталы утопают в снегу и наледи, затрудняя движение пешеходов, особенно родителей с колясками и движение транспорта, что особенно опасно в случае необходимости проезда для скорой помощи или пожарного расчета", - рассказал активист Глеб Панов.

В доброжелательном ключе жители полюстровских новостроек приглашают к себе во дворы лично врио губернатора Александра Беглова с лопатой, которая успела стать городским мемом.

Ранее недовольство тем, как этой снежной зимой убирается Петербург, выражал вице-губернатор Николай Бондаренко.

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