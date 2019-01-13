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18:11

Латынина поняла, зачем и почему понадобилось травить Скрипалей

Причину покушения на бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля, ставшего одним из главных политических сюжетов 2018-го года, попыталась изложить в своей авторской радиопрограмме публицист Юлия Латынина. Происшествие, по распространенному мнению, действительно нуждается в убедительном обосновании, поскольку до покушения Скрипаль за преступления перед Россией полностью отсидел свой срок в заключении, а значит, серьезных претензий к нему больше быть не могло.

Журналист объясняет случившееся специфической иерархией спецслужб и мотивациями, которые свойственны людям, находящимся в ней: лишний раз выслужиться считается правильным делом. Кроме того, уверяет Латынина, Скрипаль продолжал бурную деятельность - стремясь быть снова полезным отечественным коллегам, что, как ни странно, их раздражало.

Те пошли и доложили наверх, что вот, знаете, тут такой страшный Скрипаль, он продолжает активничать — давайте мы его…». То есть вот разведчики-разводчики — это люди, которые готовы подняться на чем угодно — Павлике Морозове. Скрипанул — торганул списками, а эти, значит, торганули Скрипалем.

Юлия Латынина

Сергея Скрипаль и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018-го года нервно-паралитическим веществом «Новичок», намазав им дверную ручку. Они попали в больницу и выжили. Великобритания обвинила в покушении на них россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отрицает свою причастность к злодеянию.

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18:28    
Латынина совсем уже с ума сошла!

18:24    
3 снизу; Сергея Скрипаль"
Неуважаемый автор так увлёкся латытинским бредом, что аж с языка слюна закапала, и забыл, космополит, что эта фамилия в русском языке склоняется.
Главному редактору Гончаровой Н.С. ставлю на вид.

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