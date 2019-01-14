Невзоров сравнил единороссов с поклонниками средневековой чумы Рассматриваемый депутатами Государственной думы законопроект, предусматривающий различные наказания за критику государства в интернете, аналитически препарировал публицист Александр Невзоров, нашедший новую инициативу неудивительной. В своем Instagram он выложил соображения на сей счет, прогуливаясь по одному из итальянских городов и сопоставляя сегодняшние российские реалии со средневековыми европейскими. Оглядывая местность, на видеозаписи мэтр отечественного телевидения вспоминает, что на посещаемых им местах казнили всех, кто позиционировал себя как противник чумы. За те годы, что чума убивала примерно 100 миллионов в Европе, она стала нормой жизни, у нее сформировалась тогдашняя "Единая Россия", общество сторонников и поклонников чумы. И любые высказывания в адрес чумы этим обществом воспринимались крайне болезненно. — Александр Невзоров Напомним, скандально известный сенатор Андрей Клишас приготовил для россиян подарок в виде наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение" к власти и государственной символики там же. Последнее деяние, согласно подготовленному им документу, должно караться помещением в следственный изолятор на полмесяца. Инициативу с недоумением восприняли даже такие лояльно относящиеся к власти люди, как главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен