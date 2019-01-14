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10:27

Левада-центр: Большинство россиян желает отставки правительства

Результаты декабрьского опроса, проведенного социологической организацией "Левада-центр", первым обнародовало агентство "Интерфакс", и эти данные показывают, что 53 процента опрошенных респондентов в той или иной форме выступают за отставку действующего кабинета министров.

Абсолютно лишены придирок и претензий к правительству всего 7 процентов опрошенных. Оставшаяся часть - 40 процентов - склонны властный орган поддерживать.

Причины, по которым граждане не удовлетворены работой исполнительной власти, так или иначе связаны с экономикой и социальной политикой: в ряду причин выделяются рост цен, невозможность найти работу, неэффективность чиновников в борьбе с кризисом, а также их невнимание к проблемам малоимущих и обездоленных.

Эти данные были зафиксированы в ходе интервьюирования 1600 совершеннолетних россиян в период с 13 по 19 декабря. Исследование проводилось в 52-х регионах страны.

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12:55    
Не надо косить под русского "ивана" и присваивать себе титул "дед". Ты давно расшифрован и являешься племянничком Изей пархатого паскудника кролика, находишься на его содержании. И не надо тебе, жиду, переживать за русский народ, переживай за своих обрезанных.

12:40   Дед Иван   РУСЬ
Путина разжаловать черепки ловить и щук! Медведева в погорелый театр клоуном! От обеих не только нет толку, но и один вред государству Русскому и Народу!

10:47    
47% поддержки правительства-это супер хорошо для Медведева, так как ВО ВСЕХ странах мира процент поддержки исполнительной власти ниже, чем у российской! Обычно у них 25-40% одобрения...

10:46    
Димона - юристом на Тамбовский бекон.Будет компот варить.

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