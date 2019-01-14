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9:47

В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Второй раз за две последних недели в жилом доме на территории России произошел взрыв бытового газа, приведший к обрушению подъезда и жертвам. В ночь на 14 января несчастье постигло город Шахты Ростовской области. На улице Хабарова взорвалась квартира на последнем, девятом этаже, о чем первым сообщил телеканал "Россия 1".

В результате происшествия оказались поврежденными четыре квартиры. По данным спасателей, погиб как минимум один человек. Четырех жильцов продолжают искать под завалами.

"Это взрыв бытового газа, это совершенно точно. Якобы в одной из квартир, сейчас в ней разбираем, женщина почувствовала утечку газа, и собиралась обратиться в соответствующую службу", - приводит РИА "Новости" комментарий губернатора области Василия Голубева.

Отметим, что похожее происшествие, унесшее жизни 39 человек, случилось в ночь на 31 декабря в Магнитогорске. Значительная часть экспертов продолжает настаивать на том, что тот взрыв был следствием не бытовых причин,  однако власть категорически эту версию отрицает.

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13:00    
Путин же обещал дорогим россиянам прорыв, долго вякал как нам нужен прорыв: вот и начали выполнять его гениальные указания.

12:51   Дед Иван   РУСЬ
12:26, когда такое бы случилось в другой цивилизованной стране. Где неоднократно взрывается газ, теракты в метро, кризис и т.д. Правительство давно бы подало в отставку! Наше же уповает на полицейский и жандармский режим!

12:26    
11-41
Деда, ещё рано делать выводы. У меня совсем другое мнение о причинах взрыва.

11:41   Дед Иван   РУСЬ
Какая власть путино-едросья гнилая! Такие и трубы гнилые, с утечками! Всё рвётся у кризисных балаболов!

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