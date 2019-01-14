В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Второй раз за две последних недели в жилом доме на территории России произошел взрыв бытового газа, приведший к обрушению подъезда и жертвам. В ночь на 14 января несчастье постигло город Шахты Ростовской области. На улице Хабарова взорвалась квартира на последнем, девятом этаже, о чем первым сообщил телеканал "Россия 1".

В результате происшествия оказались поврежденными четыре квартиры. По данным спасателей, погиб как минимум один человек. Четырех жильцов продолжают искать под завалами.

"Это взрыв бытового газа, это совершенно точно. Якобы в одной из квартир, сейчас в ней разбираем, женщина почувствовала утечку газа, и собиралась обратиться в соответствующую службу", - приводит РИА "Новости" комментарий губернатора области Василия Голубева.

Отметим, что похожее происшествие, унесшее жизни 39 человек, случилось в ночь на 31 декабря в Магнитогорске. Значительная часть экспертов продолжает настаивать на том, что тот взрыв был следствием не бытовых причин, однако власть категорически эту версию отрицает.