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12:20

Петербургских антимонопольщиков беспокоит рост цен на бензин

Петербургское УФАС сообщило на своем сайте о том, что в настоящее время изучает рынок бензина. Уже сейчас, утверждают в ведомстве, вызывает вопросы заметный скачок цен на автомобильное топливо по сравнению с показателями месячной давности: за этот временной промежуток в среднем бензин на автозаправочных станциях подорожал на 50 копеек.

В своем сообщении антимонопольщики намекают на то, что данная ситуация по вполне конкретной причине выглядит не очень правильно.

"У петербуржцев есть возможность свободно принимать решение о том, где заправлять автомобиль: если на одной заправке происходит рост цен, то автомобилист может заправиться на другой АЗС. Вызывает тревогу отток клиентов от независимых операторов", - говорится в заявлении.

Тревога обусловлена тем, что нефтяные компании, чья продукция реализуется на АЗС, делится на два типа: так называемые вертикально интегрированные компании и компании независимые. Отток клиентов от последних антимонопольщики связывают с тем, что первые продают бензин дешевле, что сильно меняет расстановку сил на рынке. Более того, прогноз специалистов показывает, что этот отток в наступившем 2019-м году увеличится.

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12:50   Михаил Блевонтьев  
На каждое беспокойство найдется колбаска Сечина!!!

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