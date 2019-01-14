Резник ищет депутатов для парламентского расследования качества уборки снега в Петербурге

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник (фракция Партия роста) 14 января на совете фракций ЗакСа объявил о намерении начать процедуру парламентского расследования по ситуации с уборкой города. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам депутат.

Для начала процедуры расследования необходимо собрать подписи 10 парламентариев. По словам Резника, уже откликнулись Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко из Партии роста, а также «яблочник» Борис Вишневский.

- Я рассчитываю на тех депутатов, которые такой механизм уже проходили, подписывали соответствующую бумагу в комитет по законодательству в связи с разгоном митинга 8 сентября. Но я сделал предложения всем. На «Единую Россию», конечно, не очень надеюсь. В принципе, если откликнутся фракции «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, то нам хватит, - прокомментировал Резник.

Он отметил, что представителям всех фракций приходится отвечать на вопросы петербуржцев о качестве уборки. Парламентское расследование, по мнению Резника, стало бы оптимальным ответом депутатов своим избирателям.

- Это механизм, который, с одной стороны, растянут во времени, а с другой, его нельзя затягивать, потому что закон о парламентских расследований запрещает проведений таковых в период избирательных кампаний по выборам губернаторов, - добавил депутат.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что остался недоволен качеством уборки второстепенных дорого и тротуаров в центре города.

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