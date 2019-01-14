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13:08

Бондаренко пригласят в ЗакС, чтобы расспросить об уборке Петербурга

Совет фракций петербургского парламента 14 января поддержал идею вызвать на пленарное заседание Заксобрания вице-губернатора Николая Бондаренко и председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского, сообщил ЗАКС.Ру депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Выступая на совете, Вишневский предложил пригласить чиновников в ЗакС, чтобы они ответили на вопросы депутатов об уборке снега на улицах Петербурга.

- Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров сказал, что предложение это правильное, для этого есть все основания и что в ближайшее время мы определим заседание, на которое они будут приглашены, - отметил Вишневский.

Также на совете фракций ЗакСа депутат фракции Партия роста Максим Резник объявил о начале процедуры парламентского расследования по ситуации с уборкой снега в Петербурге.



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13:27    
Правильно. На ковёр и - в позу.

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