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13:19

Лимонов считает, что сегодня находиться в тюрьме лучше, чем быть на свободе

Писатель и политик Эдуард Лимонов с неудовольствием констатировал рост цен, тарифов и налогов почти на все товары и услуги, что говорит, по его мнению, о том, что государство фактически выживает граждан со средними и малыми доходами. В своем "Живом журнале" он прогнозирует рост числа болеющих депрессией. 

Скоро жить станет так дорого, что люди спокойно будут стремиться к смерти. Не в сердцах, не в истерике, но прагматично, спокойненько так... Типа "а пойду-ка я от вас...". Хотя на пол-дороге есть ещё тюрьма. 

Эдуард Лимонов

На фоне дорожающей жизни тюрьма представляется лидеру другороссов "здоровским местом" - хотя бы потому, что в ней можно бесплатно питаться и иметь опять же бесплатный угол для ночлега. Выбирая между сегодняшней жизнью на воле и нахождением в заключении, писатель отдает предпочтение второму варианту, учитывая, что бесправие царит и за решеткой, и снаружи нее.

"Совсем скоро  жить можно будет только богатым. Ну там Авены, Фридманы, Рыболовлев и иже с ними... А мы исчезнем с вами", - звучит печальный прогноз Лимонова.

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18:19    
13:25, Вы - не можете, а народ у нас - единственный источник власти (согласно Конституции), и он неоднократно доказывал, что способен призвать объедающих народ толстосумов-олигархов к законной ответственности. Еды и социальных мер защиты в России хватало куда большему населению, чем сейчас - в эпоху СССР. Недолго остается горстке богатеев эксплуатировать природные ресурсы и народ страны, это очевидно всем, и свершится справедливость, не сомневаюсь, законным путем.

13:25    
Эдя прав. Законы природы, общественного развития и бесконтрольного роста населения действуют. И мы вряд ли сможем на этот процесс повлиять. Особенно при полном отсутствии совести у некоторых властьимущих.

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