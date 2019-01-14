Лимонов считает, что сегодня находиться в тюрьме лучше, чем быть на свободе

Писатель и политик Эдуард Лимонов с неудовольствием констатировал рост цен, тарифов и налогов почти на все товары и услуги, что говорит, по его мнению, о том, что государство фактически выживает граждан со средними и малыми доходами. В своем "Живом журнале" он прогнозирует рост числа болеющих депрессией.

Скоро жить станет так дорого, что люди спокойно будут стремиться к смерти. Не в сердцах, не в истерике, но прагматично, спокойненько так... Типа "а пойду-ка я от вас...". Хотя на пол-дороге есть ещё тюрьма. — Эдуард Лимонов

На фоне дорожающей жизни тюрьма представляется лидеру другороссов "здоровским местом" - хотя бы потому, что в ней можно бесплатно питаться и иметь опять же бесплатный угол для ночлега. Выбирая между сегодняшней жизнью на воле и нахождением в заключении, писатель отдает предпочтение второму варианту, учитывая, что бесправие царит и за решеткой, и снаружи нее.

"Совсем скоро жить можно будет только богатым. Ну там Авены, Фридманы, Рыболовлев и иже с ними... А мы исчезнем с вами", - звучит печальный прогноз Лимонова.