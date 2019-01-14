В четырех районах прокуратура признала некачественной уборку снега

Петербургская прокуратура обнаружила нарушения в том, что касается зимней уборки улиц и дворов в четырех районах - Приморском, Красносельском, Пушкинском и Кронштадтском, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Говорится о том, что в Пушкинском районе из-за ненадлежащего качества уборки наледи четыре человека получили травмы, в Кронштадском районе лед систематически не посыпается песком, в Приморском районе гололедица "встречает" прохожих практически на каждом углу, а уборка дворов Красносельском районе стала поводом более чем для 130-ти претензий.

Дорожным предприятиям, обслуживающим тот или иной участок территории в четырех районах, силовики вынесли представления.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что остался недоволен качеством уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и кровель в Центральном районе.