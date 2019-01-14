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13:43

Вишневский сообщил прокурору Петербурга о задержаниях участников одиночных пикетов

Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский попросил прокурора Петербурга Сергея Литвиненко проверить факты задержания участников одиночных пикетов в центре города.

По словам депутата, такие случаи участились в последние три месяца, и он сам был свидетелем подобных задержаний.

«Граждане, проводившие одиночные пикеты, не требующие согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, задерживались сотрудниками полиции и доставлялись в отделы полиции на основании неких "сообщений о противоправных действиях", зарегистрированных в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях), поступивших от, как правило, неизвестных пикетчикам "заявителей". Целью доставления объявлялась необходимость получения "объяснений" по поступившим сообщениям», - написал Вишневский в своем обращении.

Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что вместе с адвокатом Ксенией Михайловой провел юридический анализ ситуации и пришел к выводу, что законом «О полиции» не предусмотрена возможность задержания только на основании обращения граждан.

«В соответствии со статьей 91 УПК РФ, возможно задержание подозреваемого, но только при определенных условиях: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления», - говорится в обращении депутата.

Вишневский намерен поднять вопрос о задержаниях пикетчиков на Правозащитном совете Петербурга, который состоится вечером 14 января, а также обсудить его с региональным уполномоченным по правам человека Александром Шишловым.

Напомним, несколько участников одиночных пикетов были задержаны, в частности, в пятницу 11 января. Среди попавших в отделение оказался художник Николай Бояршинов, который каждую неделю выходит на Невский проспект с плакатом в поддержку сына Юлия, обвиняемого по делу «Сети».



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