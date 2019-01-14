КСП проверяет Бюро судебно-медицинской экспертизы

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» под руководством аудитора Константина Желудкова.
За время проверки, к 6 марта, аудиторы оценят финансово-хозяйственную деятельность бюро за 2017 – 2018 годы. В том числе они проверят, соблюдалось ли законодательство при закупках, предоставлении платных услуг, как расходовались выделенные из городского бюджета средства, выполнялось ли государственное задание. Также аудиторы проанализируют работу комитета по здравоохранению – как ведомство исполняло свои бюджетные полномочия в отношении подведомственного ему учрежднения.
Бюро судебно-медицинской экспертизы занимается лабораторными, судебно-медицинскими, химико-токсикологическими, генетическими исследованиями. Руководитель - Игорь Лобан.