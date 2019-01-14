Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законы о фейках и неуважении к власти в интернете

Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали законопроекты о запрете на распространение фейковых новостей и на неуважительные высказывания о власти в интернете, передает «Интерфакс».

Замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова заявила, что формулировки законопроектов «носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат». К тому же в них отсутствуют достаточные критерии для внесудебного порядка блокировки сайтов, а это может повлечь «необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».

Отрицательный отзыв на законопроекты составил и Минкомсвязи, сообщила директора департамента госполитики в области СМИ ведомства Екатерина Ларина. По ее словам, отзыв представляет позицию не только Минкомсвязи, но и Роскомнадзора и Минюста.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.