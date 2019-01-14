Вывоз снега из пяти районов Петербурга обойдется в 24,9 млн рублей

Государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" заключило договоры на вывоз снега с дорог Адмиралтейского, Московского, Петроградского, Фрунзенского и Центрального районов. Общая сумма двух контрактов - 24,9 млн рублей.

Вывозом снега займется ООО "Риф". Информация об аренде транспортных средств у организации опубликована 14 января на сайте госзакупок. Из Фрунзенского и Центрального районов снег выезут за 9,46 млн рублей. Из Адмиралтейского, Московского и Петроградского - за 15,4 млн рублей.

Комитет по благоустройству отчитался на сайте администрации Петербурга, что только за 13 января уже было вывезено 62 тысячи кубометров снега. В Смольном также сообщили, что 14 января на дорогах и тротуарах работают 1150 спецмашин и свыше тысячи дворников, занятых прометанием, вывозом снега и ликвидацией гололеда.