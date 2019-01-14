Десять квартир залило кипятком из-за прорыва трубы на Шуваловском проспекте

В доме 59 по Шуваловскому проспекту после прорыва теплопровода кипятком окатило десять квартир, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Прорыв трубы произошел днем 14 января. По словам очевидцев, фонтан кипятка и пара достиг седьмого этажа. На месте работают специалисты «ТЭК», к 13:30 дефект локализовали и перешли к ремонту трубы. Закончить они должны к ночи 14 января, но стараются справиться раньше.

По информации специалистов, горячая вода в жилые дома поставляется в полном объеме. 40 домов получают тепло по сниженным параметрам, еще 35 переведут на резервную схему. В зоне аварии оцарапало шесть припаркованных рядом автомобилей, кипяток попал в десять квартир через балкон и открытые форточки. На втором и третьем этажах в двух окнах заметили трещины на стеклах. Информации о пострадавших нет.

Год выпуска трубопровода – 1992-й. Его срок службы был продлен после экспертизы промышленной безопасности до 2020 года, когда была проведена экспертиза, не уточняется. Реконструкцию теплосети планировали провести в 2021 – 2022 годах.