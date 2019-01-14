Мэр Гданьска скончался в больнице после покушения

Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице после того, как на него напал мужчина с ножом во время благотворительного концерта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя университетского клинического центра Томаша Стефаняка.

Мужчина напал на Адамовича накануне, 13 января. Он нанес мэру несколько ножевых ранений, в том числе в область в сердца. Врачи долгое время реанимировали пострадавшего на месте происшествия, затем доставили в больницу.

Нападавший – 27-летний житель Гданьска. Сообщается, что перед покушением на Адамовича он кричал, что его незаконно приговорили к тюремному сроку. Мужчина был осужден за ограбления банков и вышел на свободу несколько недель назад.

Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. С 2017 года вел блог на сайте «Эха Москвы».