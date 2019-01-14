«Одиночники» и «жалобщики»: центр Петербурга закрывают для протестов

Согласно российскому законодательству, организатор одиночного пикета не обязан уведомлять городскую администрацию о проведении своей акции. Однако в центре Петербурга еженедельно задерживают активистов с плакатами. Полицейские говорят им о поступивших жалобах и увозят в отделения для разбирательств. Активисты терпят, хотя и считают эти жалобы «липой».

Отец антифашиста

Петербургский художник Николай Бояршинов, отец арестованного по делу «Сети» антифашиста Юлия Бояршинова, каждую пятницу встает на Невском проспекте в одиночный пикет в поддержку сына. Плакаты рисует сам. 11 января он развернул очередной ватман в защиту сына. Через 20 минут пикетировавшего задержали полицейские. Художника около трех часов продержали в отделении полиции, а потом отпустили без составления протокола. Когда Бояршинов освободился, встретившая его группа поддержки поздравила «с боевым крещением».

Николаю Бояршинову до сих пор везло. Он видел, как задерживал других участников одиночных пикетов, но его полиция не трогала. Даже в дни чемпионата мира по футболу, когда правоохранители в центре города была особенно бдительны, его паспорт проверяли по несколько раз, но уходить с улицы не заставляли.

- В первый раз я вышел на Невский проспект с плакатом 9 мая. Тогда еще не знал никаких правил, делал много ошибок. Прохожие вели себя так, как будто я им мешал радоваться. Не особенно хорошее было отношение. Но потом я вышел с этим же плакатом через пару дней и отношение было совсем другое, - вспоминает Бояршинов.

Уже ко второй своей акции он внимательно изучил федеральный и региональный законы «О собраниях, митингах, шествиях и пикетировании» и старался все делать по правилам. Специально вставал вдали от административных зданий и каждый раз проверял, чтобы в радиусе 50 метров никто не пикетировал.

- Полицейские ко мне подходят всегда, но обычно мы просим друг друга показать документы, они объясняют мне правила пикетирования и уходят, - рассказал Бояршинов ЗАКС.Ру. – В этот раз (11 января) они подошли сразу же, чтобы задержать. Предварительных разговоров не было. Они попросили паспорт, забрали его и сказали, чтобы я шел в автозак. Это было где-то в 19:20. Я просидел в полицейском автомобиле почти до девяти часов вечера, после чего мы поехали в 78 отдел.

В отделении Бояршинову сказали, что на него по телефону пожаловался неравнодушный гражданин, сообщивший, что на Невском проспекте кто-то держит плакат «возможно экстремистского содержания». Бояршинов запомнил имя и фамилию обратившегося – Тимур Булатов.

15 задержаний

Сторонник инициативы «Бессрочный протест» Евгений Мусин рассказал ЗАКС.Ру, что и его самого, и его товарищей тоже неоднократно задерживали по жалобе Булатова, известного в Петербурге борца с оппозицией.

- У нас были случаи, когда полиция почти одновременно проводила два задержания на расстоянии примерно двух километров. Тимур Булатов не мог одновременно находиться в двух местах, но в обоих случаях отсылка шла на его сообщения. На мой взгляд, эти жалобы - очевидная липа, - вспомнил Мусин.

Участники «Бессрочного протеста», проводящие свои акции в центре города почти каждый день, попадают в отделения особенно часто. Отдельные активисты умудрялись оказываться в отделении по два раза за день. По словам Мусина, его и другого «бессрочника» Илью Ткаченко за последние четыре месяца задерживали примерно по 15 раз. В большинстве случаев полицейские брали с задержанных объяснительные и после пары часов в отделении отпускали на свободу. Если стоявший в одиночном пикете активист отказывался добровольно идти в полицию, его доставляли принудительно и составляли протокол по статье о неповиновении законному требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП), если задерживаемый начинал ругаться, ему вменяли статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

- Практика подобных задержаний наших ребят началась в конце сентября, может быть в начале октября. Каждый раз обращения граждан не подтверждались, нас отпускали через пару часов, сорвав мероприятие, - рассказал Мусин.

Параллельно с «бессрочниками» задерживали и представителей других политических движений. Например, 22 сентября полиция сорвала проведение серии одиночных пикетов коалиции «Петербург против повышения пенсионного возраста». В 76 отделение полиции попали семь человек. Один из них, социалист Антон Черепов рассказал ЗАКС.Ру, что полиция ничего не объясняла, кроме того, что активистов задержали «на основании поступившего заявления от граждан». 2 октября у Главного штаба задержали стоявшего в одиночном пикете участника проекта «Декоммунизация» Станислава Савушкина.

- Я развернул плакат, ко мне сразу подошли сотрудники полиции и попросили показать удостоверение личности, объяснили правила пикетирования и отошли. И потом те же люди подошли минут через десять, сказали, что поступил анонимный звонок, что якобы на данном месте готовится несанкционированное мероприятие и меня нужно забрать до выяснения обстоятельств, - вспомнил Савушкин обстоятельства задержания.

Уже на следующий день на Марсовом поле чуть было не задержали его идейную противницу коммунистку Элину Дуняшеву, вставшую в одиночный пикет в память о событиях осени 1993 года. Полицейские отпустили Дуняшеву только после вмешательства депутата ЗакСа от КПРФ Ольги Ходуновой.

Тему задержаний участников одиночных пикетов в Петербурге в октябре обсуждали на выездном заседании Совета по правам человека. Курирующий вопросы внутренней политики вице-губернатор Константин Серов удивился упрекам, а окружавшие его генералы МВД выслушали их с невозмутимым видом.

- Никто не может привести факты, чтобы людям не дали провести одиночный пикет, - заверил правозащитников Серов.

После того как члены СПЧ уехали из Петербурга, задержания «одиночников» продолжились. Участник «Бессрочного протеста» Мусин полагает, что полиция проявляет интерес в первую очередь к конкретным активистам и представителям известных оппозиционных организаций. Однако не избежали срывов акций и градозащитники. 4 января «Зеленая коалиция» сообщила, что их активистка Анна Дудникова была задержана во время одиночного пикета в защиту парков и скверов. Причиной для задержания вновь стала поступившая по телефону жалоба.

Задержанных зовут в суд

Адвокат Ксения Михайлова и депутат ЗакСа Борис Вишневским провели юридический анализ фактов задержаний участников одиночных пикетов. Они пришли к выводу, что полиция не имеет права задерживать активистов только на основании поступивших по телефону обращений. В соответствии с УПК, необходимо, чтобы автор жалобы указал на лицо, как на совершившего преступления либо полиция должна поймать преступника с поличным или обнаружить на его лице или одежде следы преступления.

14 января Вишневский указал на эти доводы в своем письме прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, попросив его провести проверку фактов задержания пикетировавших. Копию письма депутат направил региональному уполномоченному по правам человека Александру Шишлову. Вишневский намерен обсудить вопрос на Правозащитном совете Петербурга и направить прокурору еще одно обращение, уже от имени членов совета.

Пока депутат советует участникам одиночных пикетов брать с собой на акции копию его обращения.

- На любое требование сотрудника полиции отправиться в отделение для получения объяснений можно показывать копию этого письма и просить указать норму закона, на которую они опираются. Такой нормы нет. Не надо сопротивляться, если вас пытаются доставить в отделение принудительно. Но каждый такой случай должен сопровождаться обращением в прокуратуру и жалобой в суд, — считает Вишневский.

По мнению Михайловой, шансы на победу в суде по таким жалобам высоки. Истцы могут получить компенсации в размере от двух до пяти тысяч рублей, считает адвокат.

- Если по каждому такому задержанию будут поступать обращения в прокуратуру – не только от задержанных, но и свидетелей – это может способствовать уменьшению количества таких случаев, - полагает Михайлова.

Возможно, этому совету последует Николай Бояршинов. Своему недавнему задержанию он не удивился и теперь готовится к новым чрезвычайным ситуациям. По его мнению, действия полицейских по отношению к пикетирующим вписываются в логику сложившейся в стране обстановки:

- Я думаю, что это новый этап. Говорят, что раньше [у силовиков] была установка не трогать молодых девушек и стариков. Теперь перед Новым годом в спецприемник отправили 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. Возрастные рамки раздвинуты, и это, наверное, коснулось и одиночных пикетов, - предположил он.

Тем не менее, отец арестованного антифашиста уверенно заявляет, что вопроса, выходить ли на улицу в следующую пятницу, перед ним не стоит:

- Конечно выйду. Если меня заберут в пятницу, то снова выйду на следующий день, если еще раз заберут, то еще на следующий, - заявил Бояршинов. - Если нужно, забирайте меня каждый день. Но то, что я выйду, это точно. Я не могу иначе, я переживаю за сына и всех остальных ребят.

Сергей Еремеев

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