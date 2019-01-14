Эдуард Батанов вернется в Смольный из правительства Калининградской области

Первый зампредседателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов переходит на работу в правительство Петербурга, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря калининградского правительства Дмитрия Лыскова. Пресс-секретарь петербургского градоначальника Андрей Кибитов заявил, что не располагает информацией об этом назначении.

Батанов уже работал в Смольном. В 2004 году он стал замглавы комитета финансов, а затем возглавил ведомство. Это место работы он покинул в 2015 году, ему на смену пришел Алексей Корабельников. Вскоре Батанов стал вице-премьером правительства Калининградской области, а после того, как губернатором стал Антон Алиханов, был назначен первым заместителем.

За последнее время Смольный покинули несколько вице-губернаторов – Михаил Мокрецов и Игорь Албин. Источники сообщали, что в январе из правительства могут уйти их коллеги – Константин Серов, Александр Говорунов и Владимир Кириллов. Их места могут занять Любовь Совершаева и Леонид Кулаков. Какую должность займет Батанов, пока не уточняется.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.