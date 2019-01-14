Беглов призвал Смольный к переменам и кадровым изменениям

Врио губернатора Александр Беглов на совещании с членами правительства Петербурга заявил, что городская администрация должна быть динамичной, готовой к переменам и связал успешную работу с кадровыми и структурными изменениями, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что цель работы Смольного – сделать Петербург «городом, обращенным в будущее». Он призвал «наладить коммуникации» с жителями города, гражданским и экспертным обществом, а также призвал «возвращаться» в город представителей бизнеса, экспертов, управленцев и людей творческих специальностей.

«Кадровые» изменения в Смольном идут полным ходом. Недавно петербургское правительство покинули вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Ожидается отставка Константина Серова, Александра Говорунова и Владимира Кириллова. Из Калининградской области в Петербург на работу в Смольный перейдет Эдуард Батанов.

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