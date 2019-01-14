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20:56

Путин подписал указ о создании всероссийского мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российского экологического оператора, который займется формированием системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В указе говорится, что компания создается для формирования «комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», а также чтобы управлять этой системы и предотвращать вредное воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду. Также среди задач компании – вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья и переработка во вторичные ресурсы для новой продукции и энергии.

Также в документе указано, что правительству к 2020 году поручено обеспечить создание и работу единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов. В этой системе должны быть предусмотрены внедрение электронных моделей территориальных схем обращения с ТКО, отражение сведений об обороте отходов по каждому субъекту страны.

Функции и полномочия учредителя возложены на министерство природных ресурсов и экологии. Высшим органом управления компании будет наблюдательный совет, состав которого утвердит правительство. Прописано, что в наблюдательный совет входят вице-премьер, главы Минприроды, Минстроя, Минпромторга и гендиректор компании.

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