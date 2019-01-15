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10:28

Удальцову непонятно, почему "крымский" референдум возможен, а "курильский" - нет

Дискуссия вокруг возможной передачи Японии Курильских островов, актуализировавшаяся в последние месяцы, сильно занимает координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, который выступает категорически против такого поворота событий. Помимо того, что его не устраивает сам факт "дарения", он находит достаточно хамским поведение власти, при котором она не интересуется мнением населения о вопросах государственной значимости. Своими соображениями на этот счет он поделился в эфире "Эха Москвы".

Надо приучать нашу власть российскую, президента по таким вопросам советоваться с людьми. У нас власть очень не любит этого. Советуйтесь с людьми, потому что иначе всегда остается ощущение, что какие-то закулисные идут переговоры. Никаких гарантий, что потом нас не "кинут", нету.

Сергей Удальцов

При этом политик также указывает на откровенную непоследовательность Кремля в таких вопросах, как плебисцит. Более чем спорный референдум в Крыму, напомнил он, стал возможен очень быстро, тогда как на сей раз им и "не пахнет".

"Россия не рухнет, но это неправильно – разбазаривать так наши богатства общие. Кто давал такие полномочия? У нас в Конституции написано: «Президент — гарант целостности Российской Федерации». Он присягу давал", - подчеркнул Удальцов.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в далеком 1855 году. Новые переговоры сторон должны состояться в конце января.

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11:06   Саша  
Какой референдум, если Путин НИ РАЗУ(!!!!!!!!!!!!!!!!!) не говорил, что собирается отдать острова японцам под их юрисдикцию! Он не переходил условно красную линию!!!!! В условиях же санкций, изоляции Западом России пытался под туманные разговоры о Курилах получить дипломатическую поддержку японцев в мире, их инвестиции в Курили, Дальний Восток и тд. Но он не учёл, что японцы исторически очень коварные переговорщики и им нельзя класть палец в рот-моментально откусят...Но это с самого начала разговоров про Курилы понимал Лавров, был категорически против них и вроде бы убедил Путина их прекратить(отложить и тд.)

10:54    
10:36, Включив мозги получаем, что главный источник власти, а следовательно, принимающий решение - народ проживающий на территории, а не группа корыстолюбцев - в своих интересах. Вот только проведение референдума в отдельно взятом селе абсурдно, если его и проводить, то на территории всего Приморья.

10:51    
Да, теперь премьер Абэ после тотального провала на переговорах должен по самурайским законам сделать себе харакири на могиле отца! Ждем! А то, бл..., губы раскатал на наши Курилы!

10:43    
Вчера наш доблестный министр иностранных дел Лавров показал "кузькину мать" борзым и наглым японцам! Тем самым он помог Путину закончить эту игру в "кошки-мышки" с Абэ по Курилам, если, конечно, эта позиция Лаврова на 100% согласована с Президентом Путиным, а не самостоятельный патриотический удар Лаврова, за которым последует его отставка...

10:36    
Брать и отдавать- разные понятия. Включи мозги, удальцов, если они есть....

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