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11:35

"Водоканал" спас свои коммуникации в Невском районе от незаконных раскопок

Представители петербургского "Водоканала" рассказали о том, что им удалось справиться с незаконными работами над водоводами в Невском районе: шесть экскаваторов и рабочих, занятых сбором металлолома, удалось прогнать с участка возле дома 52 по проспекту Большевиков.

Как сообщили ЗАКС.Ру, действия, выявленные сотрудниками ГУПа, представляли собой серьезную опасность. Благодаря тому, что противозаконные изыскания пресекли вовремя, ни качество воды, ни режим работы Северной водопроводной станции не претерпели изменений.

Силами сотрудников МВД, которых вызвали на место, водителей экскаваторов доставили в 97 отдел полиции Всеволожского района. Силовики устанавливают виновных для того, чтобы оформить протоколы об административных правонарушениях.

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13:00    
12-00
5 +

12:00    
ага.. и "водоводы сырой воды" - это тоже круто!)) Интересно, у Водоканала есть водоводы кипяченой воды или газированный?

11:49    
"Северная водопроводная ситуация".
Автора и редактора не уважаю,за лень и непрофессионализм.

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