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12:49

Вишневский попросил Росгвардию заняться зимней уборкой Петербурга

Лидер фракции "Яблоко" в петербургском парламенте Борис Вишневский составил письменное обращение к начальнику местного управления Росгвардии Андрею Абраменко. В письме депутат приводит аргументы в пользу того, что подчиненные Абраменко были бы крайне полезны для уборки улиц и дворов от снега и льда, ввиду того, что, судя по городским пейзажам, рабочих рук под эти цели явно не хватает.

"Привлечение учителей к уборке снега мне представляется категорически неправильным в условиях, когда имеется огромное количество сотрудников Росгвардии, которые, по моим наблюдениям, в основном заняты не требующей больших усилий работой по разгону мирных собраний", - резонно отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивает Вишневский, работа с лопатой - это еще и значительно безопаснее тех базовых функций, которые закреплены за силовиками.

"Снег не будет убегать от сотрудников Росгвардии и не способен продемонстрировать неповиновение их законным требованиям", - уверен демократ.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выразил недовольство качеством уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и крыш в Центральном районе. Вслед за ним прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:03    
Для денег у Кролика грабли - ими удобнее к себе подтягивать.

15:44    
14-38
Видел, когда гребёт (копает) к себе.

14:38    
13.05 где вы видели еврея с лопатой?

13:29    
Всех "яблочников" на уборку снега, хоть что-то полезное сделают для Отечества! Хотя у абсолютного большинства из них отечество на Ближнем Востоке...

13:13    
Вот и напрасно этот яблочник сомневается в наших способностях.  Все сотрудники натасканы так,что смогут докопаться и до телеграфного столба, и до сугроба, особенно, если он в неположенном месте, или на нём написано. Но только если будет такой же приказ как по активистам. Уж со снегом то мы справимся, а если прикажут, то и сосули в обе руки схватим, в КПЗ доставим и оформим как митинг.

13:05    
Дайте Кролику самому лопату в руки и пусть снег убирает во дворе Мариинского дворца, всё равно он больше ни на что не способен.

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