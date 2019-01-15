Таиландский суд назначил Насте Рыбке условный срок

Анастасия Вашукевич, героиня политических и секс-скандалов, более известная широкой общественности как Настя Рыбка, получила наказание от таиландского суда в виде условного срока, сообщает РИА "Новости". Аналогичным образом поступили и с ее сообщником Александром Кирилловым (Алексом Лесли), вместе с которым их обвиняют в проведении незаконных секс-тренингов на территории азиатской страны.

Первоначально компаньонам угрожало до десяти лет реального лишения свободы. Теперь, когда им зачли девять месяцев, проведенных в таиландской тюрьме под следствием, Рыбку и Лесли должны будут депортировать либо в Россию, либо в Белоруссию. Свою вину они признали.

Рыбка прославилась в 2018-м году благодаря расследованию Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. Девушка представлена в нем как представительница эскорта, сопровождающая высокопоставленных российских чиновников и миллиардеров и невольно становящаяся посвященной в геополитические тайны.