Гособвинение хочет изъять у Шестуна собственность на 10 млрд рублей

Генеральная прокуратура обнаружила у проходящего по делу о мошенничестве экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна собственность на 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства, Александра Куренного. Силовики добиваются изъятия всей этой суммы и перевода ее в государственный бюджет. Соответствующий иск они намерены подать в суд в ближайшее время.

Одних только объектов недвижимости в Подмосковье, фактически принадлежащих Шестуну, прокуратура насчитала 676.

"Из них 565 - это участки, которые оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и также на номинальных директоров этих юридических лиц. Кстати, номинальные директора этих юридических лиц никогда ранее коммерческой деятельностью не занимались", - пояснил Куренной.

Шестуна задержали 13 июня, в отношении него возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник напрямую связывает со своей деятельностью в ходе "мусорных" протестов в Подмосковье, во время которых он отклонился от позиции государства и занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе.