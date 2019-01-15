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14:13

Гособвинение хочет изъять у Шестуна собственность на 10 млрд рублей

Генеральная прокуратура обнаружила у проходящего по делу о мошенничестве экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна собственность на 10 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства, Александра Куренного. Силовики добиваются изъятия всей этой суммы и перевода ее в государственный бюджет. Соответствующий иск они намерены подать в суд в ближайшее время.

Одних только объектов недвижимости в Подмосковье, фактически принадлежащих Шестуну, прокуратура насчитала 676.

"Из них 565 - это участки, которые оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и также на номинальных директоров этих юридических лиц. Кстати, номинальные директора этих юридических лиц никогда ранее коммерческой деятельностью не занимались", - пояснил Куренной.

Шестуна задержали 13 июня, в отношении него возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник напрямую связывает со своей деятельностью в ходе "мусорных" протестов в Подмосковье, во время которых он отклонился от позиции государства и занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе.

 

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14:37    
Полностью согласен. Порядка не будет, если не будет суровости и неотвратимости.
Но про шестуна ещё рано говорить, не всегда всё так, как пишут.

14:23    
Собственность изъять в доход государства! Самого этого бандеровца шестуна следовало бы публично расстрелять на площади в Серпухове или повесить, а семью отправить в Магадан на тяжёлые работы! Вот тогда бы следующий шестун хорошо бы подумал, прежде чем красть у государства и народа миллиарды! А так при российском либеральном бардаке кругом одно ворьё...

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