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15:43

Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева

Абаканский горсуд Хакасии встал на сторону главы республики, коммуниста Валентина Коновалова, удовлетворив его иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, пишет «Коммерсантъ».

Иск касался высказывания Леонтьева о том, что избирательная кампания Коновалова якобы финансировалась холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский», деятельность которого не раз критиковали коммунисты. В материалах дела говорилось, что истец был «обвинен в совершении коррупционных действий, указывающих на подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной кампании». Коновалов требовал признать фразу Леонтьева не соответствующей действительности, а телеканал ТВ7 – опубликовать опровержение.

Ответчик не доказал в суде утверждение о финансировании компании, вместо этого представляя фразу как «оценочное суждение автора». Представитель Леонтьева сказал, что заявления автора сюжета следует считать «разумной критикой его деятельности как политика и не могут рассматриваться как умаляющие его честь и достоинство». Суд, однако, частично удовлетворил иск коммуниста, обязав ТВ7 опровергнуть заявление о финансировании кампании. При этом вторую часть спорной фразы – «Что касается коммуниста Коновалова на содержании единоросса Хора <…>» - суд признал выражающей субъективное мнение автора.

Коновалов так и не подал второй иск в отношении Леонтьева, который назвал его в конце года «дебилом». Так он отреагировал на то, что Коновалов, представитель КПРФ, стал главой Хакасии: это редкий случай, когда на выборах победил не представитель «Единой России».

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