Суд отказал «Театра песни» в иске к Смольному Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал «Театра песни» (бывший «Театр песни Аллы Пугачевой») в иске к комитету по инвестициям, говорится на портале «Электронное правосудие». Театр пытался через суд отменить указ городских властей об отказе в предоставлении земельного участка в устье реки Смоленки, где истец планировал строительство культурно-делового комплекса. Комитет по инвестициям распорядился отказать в предоставлении участка 10 сентября 2018 года.



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