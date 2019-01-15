УФАС заинтересовался "снежным картелем" на 8 млрд рублей

Управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении нескольких компаний, заподозрив их в заключении картельного соглашения на торгах по расчистке дорог от снега.

Дело возбуждено 14 января в отношении ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор Спб». Их подозревают в нарушении ч. 1 п. 2 ст. 11 Закона о защите конкуренции на торгах по содержанию дорог, в том числе вывозе снега. Заказчик торгов – комитет по благоустройству, общая сумма контрактов – 8,26 млрд рублей.

Отмечается, что внимание антимонопольщиков привлекли публикации в петербургских СМИ и недовольство граждан в соцсетях уборкой улиц. 15 января запрос в УФАС направил и депутат ЗакСа Максим Резник, попросив проверить 13 контрактов почти на 9 млрд рублей.

Некачественная уборка улиц от снега вызывает много вопросов у петербуржцев. Ранее вице-губернатор выразил недовольство уборкой в Центральном районе, вслед за ним прокуратура нашла те же нарушения в Красносельском, Приморском, Пушкинском и Кронштадтском районах. Депутат ЗакСа Борис Вишневский предложил привлекать к уборке сотрудников Росгвардии, сочтя, что те «в основном заняты не требующей больших усилий работой по разгону мирных собраний».

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