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17:42

Число погибших при взрыве газа в Ростовской области возросло до четырех человек

Число жертв обрушения дома в Шахтах Ростовской области  после взрыва бытового газа возросло до четырех, спасатели нашли тела еще двух человек при разборе завалов, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления МЧС по Ростовской области Вячеслава Бутко.

По словам Бутко, неизвестной остается судьба еще одного человека. Спасатели расчищают завалы вручную, сообщил вице-губернатор региона Вадим Артемов. По его словам, некоторые конструкции представляют опасности. «Кроме плит, которые упали и раскрошились вперемешку с арматурой, снизу полтора метра строительного мусора, который тоже надо раскопать и убрать», - сообщил он.

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел в ночь на 14 января. Сообщалось, что одна из живших в доме женщин почувствовала утечку газа. До этого в ночь на 31 декабря случилось похожее происшествие в Магнитогорске: тогда погибло 39 человек.

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