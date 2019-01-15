В Петербурге суд прекратил дело о репосте политического анекдота

Невский районный суд 15 января прекратил дело петербуржца Эдуарда Никитина, обвинявшегося по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) за репост анекдота о выборах и нескольких карикатур. Адвокат Никитина Максим Камакин сообщил ЗАКС.Ру, что уголовное преследование прекратили в связи с частичной декриминализация 282 статьи УК.

- Закон имеет обратную силу, если он смягчает уголовную ответственность. Как следствие, суд применил эту норму, установив, что Эдуард ранее не привлекался к уголовной ответственности. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В свою очередь, срок привлечения к административной ответственности давно истек, - рассказал Камакин.

Никитина обвиняли в том, что он в 2015 году разместил на своей странице «ВКонтакте» анекдот о выборах и несколько картинок, в котором эксперты Резеда Салахутдинова, Татьяна Мамаева и Елена Кирюхина впоследствии обнаружили якобы «пожелание смерти русскому народу» и «очернение русских». Всего эксперты признали экстремистскими девять материалов, размещенных на странице обвиняемого. Сторона обвинения настаивала на принудительном лечение обвиняемого в психдиспансере.

Из материалов дела известно, что администрация соцсети «Вконтакте» предоставила следователю Денису Помогайбо личную переписку Никитина за три месяца 2015 года, в которые он якобы размещал «экстремистские» материалы.

Напомним, закон о частичной декриминализации 282 статьи УК был подписан президентом Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года.