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18:22

Церковь Серафима Саровского в Песочном признали памятником регионального значения

КГИОП внес церковь святого Серафима Саровского в Песочном в единый государственный реестр, признав объектом культурного наследия регионального наследия, сообщили в Смольном.

Эта церковь 1904 года постройки – редкий для Петербурга деревянных храм начала XX века. В советские годы храм был закрыт для верующих, утварь и иконы разграблены, внутреннее убранство уничтожено, купола и колокольня – разобраны. Здание с 1937 по 1991 годы использовалось как склад, клуб и пункт проката.  

В 1990-х годах церковь передали приходу и начали восстанавливать, работы длиной 12 лет завершились к 2006 году. В 2001 году, после того, как КГИОП включил церковь в перечень выявленных объектов культурного наследия, ведомство стало контролировать работы. Освящение церкви состоялось в 2015 году, сейчас она находится в собственности РПЦ.

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