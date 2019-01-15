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19:17

Прожиточный минимум петербуржцев вырос на 34 рубля

Правительство Петербурга подготовило проект постановления об установлении прожиточного минимума за IV квартал  2018 года. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 11 055 рублей и 20 копеек. 

За III квартал 2018 года этот показатель был установлен в размере 11 021 рубль и 30 копеек. 

Для трудоспособного населения, согласно новому постановлению, прожиточный минимум предлагается установить в размере 12 118 рублей и 20 копеек, для пенсионеров – 8 981 рубль, для детей – 10 783 рубля и 60 копеек. 

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2019 году составляет 18 тысяч рублей. 

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