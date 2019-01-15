Путин назначил послом России в ЦАР Владимира Титоренко

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Титоренко послом России в Центральноафриканской республике.

До этого Титоренко был послом в Катаре, Алжире и в Ираке. В 2003 году он попал под обстрел в Ираке и был ранен в руку, еще четыре человека получили более тяжелые ранения.

В 2011 году его избили сотрудники таможни Катара, когда он прибыл в страну. Представители погранучреждения хотели проверить российскую дипломатическую почту через рентген, хотя у россиян было разрешение МИД Катара на провоз без просветки. Тем не менее пограничники попытались отобрать почту, применив при этом грубую физическую силу и нанеся Титоренко и еще двум дипломатам травмы.

В ЦАР уже много лет идет гражданская война. По неофициальным данным, там действуют военные инструкторы из ЧВК Вагнера, которую считают связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. 31 июля 2018 года в ЦАР убили трех российских журналистов, собиравшихся снимать фильм-расследование о ЧВК: Алекcандра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.