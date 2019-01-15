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19:45

Путин назначил послом России в ЦАР Владимира Титоренко

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Титоренко послом России в Центральноафриканской республике.

До этого Титоренко был послом в Катаре, Алжире и в Ираке. В 2003 году он попал под обстрел в Ираке и был ранен в руку, еще четыре человека получили более тяжелые ранения.

В 2011 году его избили сотрудники таможни Катара, когда он прибыл в страну. Представители погранучреждения хотели проверить российскую дипломатическую почту через рентген, хотя у россиян было разрешение МИД Катара на провоз без просветки. Тем не менее пограничники попытались отобрать почту, применив при этом грубую физическую силу и нанеся Титоренко и еще двум дипломатам травмы.

В ЦАР уже много лет идет гражданская война. По неофициальным данным, там действуют военные инструкторы из ЧВК Вагнера, которую считают связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. 31 июля 2018 года в ЦАР убили трех российских журналистов, собиравшихся снимать фильм-расследование о ЧВК: Алекcандра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

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20:38    
В ЦАР Россия будет ровно столько, сколько в Судане будет нестабильность. Там сталкиваются интересы России, Франции, Китая и исламистов. И у России наименее фундаментальные основания там задержаться. Пригожин пришёл туда за короткими и лёгкими деньгами, для пославшей его группировки. А расплачиваться за эту авантюру будут граждане России.

20:04    
ЦАР может стать форпостом России в Африке, как когда-то эту роль у СССР выполняли Ангола, Эфиопия идр. Сейчас во всём мире проблема вложения инвестиций с ПРИБЫЛЬЮ...Китайский инвестиционный бум закончился, прибыли там почти не стало...Поэтому и Россия ищет куда вложиться и получить доход...ЦАР-это очень интересно, но надо всё скрупулёзно просчитать, как и с Зимбабве, чей президент сегодня прибывает в Россию с различными предложениями и просьбами...

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