Антифашистам не разрешили провести митинг в день памяти Маркелова и Бабуровой

Комитет по вопросам законности отказался согласовать митинг против пыток и репрессий, приуроченный к десятилетию со дня убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции Иван Овсянников.

По словам Овсянникова, представители Смольного и районных администраций отклонили все предложенные организаторами варианты, предложив в качестве альтернативных мест Удельный парк, улицы Руставели и Атаманскую. Организаторы согласились провести акцию на Атаманской улице. Однако, рассказал Овсянников, 15 января им позвонили представители властей Центрального района и сообщили, что не согласуют акцию из-за ремонтных работ.

«Расцениваем это решение как очередную насмешку над свободой собраний, оскорбление памяти погибших антифашистов, журналистов и правозащитников, проявление солидарности властей Петербурга во главе с и.о. губернатора Бегловым с организаторами липовых политических процессов и пыточных дел мастерами», – заявил Овсянников.

Активисты собираются 19 января возложить цветы к памятнику жертвам репрессии. Они заявили, что собираются вспомнить не только убитых правозащитника и журналистки, но и поддержать фигурантов дела «Сети» и «других политзаключенных».

Митинги в память о Маркелове и Бабуровой Смольный не согласовывал и раньше – например, под предлогом «демонтажа новогодней иллюминации» или «пикета против коррупции», как в 2016 году.

Адвокат Станислав Маркелов, который защищал антифашистов, и журналист «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Их застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов, его приговорили пожизненному заключению. Соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы. Ежегодно в этот день антифашисты России и других стран проводят различные акции.