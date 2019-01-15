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15 января, 20:57

Адвокат и жена Шестуна отрицают наличие у него собственности на 10 млрд рублей

У бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна нет имущества, о нахождении которого сообщали в Генпрокуратуре, эти объекты не связаны ни со знакомыми чиновника, ни с какими-либо аффилированными лицами, передает РБК со ссылкой на адвоката Сергея Малюкина.

По мнению юриста, прокуратура таким образом хочет создать негативный имидж Шестуна. Для семьи его подзащитного эта новость оказалась сюрпризом, добавил Малюкин.

Жена Шестуна Юлия заявила, что информация Генпрокуратуры не соответствует действительности, и подобного имущества у ее супруга никогда не было. По ее мнению, прокуратура относится к нему предвзято, поскольку тот был единственным заявителем по делу о сети подпольных казино в Подмосковье. В этом деле фигурантами были в том числе высокопоставленные сотрудники прокуратуры. «Аукнулось», - уверена Юлия Шестун.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что насчитали у Шестуна одних только объектов недвижимости 676 штук, из которых 565 участков оформлены на подконтрольные ему юрлица. Сообщалось, что по делу собираются изъять собственность на 10 млрд рублей.

В отношении Шестуна летом 2018 года возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник связывает со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье. Тогда Шестун занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе.

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0:38    
Про Шестуна ещё рано говорить, не всегда всё так, как пишут.

15 января, 22:37    
Если столько у Шестуна, то сколько у Воробьева? А у Путина?

15 января, 21:19    
А супруга может сказать сколько у мужа-чиновника среднего звена миллиардов в собственности?

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