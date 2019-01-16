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9:56

Песков рассказал о способности Путина говорить "так, что кровь стынет"

Президент России Владимир Путин способен выразить свое негодование по какому-либо вопросу так, что «кровь стынет», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Корреспондент спросил Пескова, ругается ли Путин иногда матом. Вопрос он задал, упомянув о дискуссии на заседании Совета по культуре, где обсуждалось, допустимо ли использовать нецензурную лексику в публичной сфере. Песков сам вопрос о Путине и мате решил оставить «без ответа».

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков рассказал, что бывали случаи, когда Путин «поругивал» его за ошибки при ответах на вопросы журналистов. «Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу". Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать. Но зачем тогда нужен пресс-секретарь?» - сказал Песков.

О том, что Песков «несет иногда такую пургу», Путин заявил в марте 2018 года в интервью американскому телеканалу NBC. «Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?», - сказал тогда президент.

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10:23    
Пескову, конечно, далеко до Маши Захаровой(МИД), но с работой в целом справляется, хотя жёсткости в ответах очень часто не хватает!

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