Вишневский предложил платить из резервного фонда желающим вручную убирать снег

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к врио губернатора Александру Беглову с предложением привлечь к уборке снега желающих, выплачивая им зарплату из резервного фонда Смольного.

Вишневский сослался на статью «Фонтанки.ру», По подсчетам издания, городу требуется в 2,3 раза больше дворников, чтобы догнать по качеству уборки Москву. Тем временем уже 17 января ожидается сильный снегопад, отметил депутат.

В связи с этим Вишневский попросил Беглова рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда городского правительства, чтобы оплатить работы по ручной уборке города. «Полагаю, что многие студенты, временно неработающие граждане и ряд других категорий могут откликнуться на это предложение при условии справедливой оплаты этого нелегкого труда», - считает парламентарий.

Напомнил он и о своем предложении командованию управления Росгвардии по Петербургу. Тогда он предложил привлечь нацгвардейцев к уборке снега, сочтя, что те «в основном заняты не требующей больших усилий работой по разгону мирных собраний».

Некачественная уборка улиц от снега вызывает много вопросов у петербуржцев, ее живо обсуждают в СМИ и соцсетях. Беглов 9 января заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. С такими лопатами чистили двор муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР.

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