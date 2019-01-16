Два человека пострадали при прорыве трубы с кипятком в Московском районе

Двух человек доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после прорыва трубы на улице Орджоникидзе, передает MR7 со ссылкой на представителей «Теплосети».

Инцидент произошел вечером 15 января: у дома № 4 прорвало трубу с кипятком. Очевидцы сообщали, что в образовавшуюся промоину провалились два автомобиля. С аварией службы справились к утру 16 января. Сообщалось, что как минимум одного человека госпитализировали с ожогом ног.

За день до этого трубу с кипятком прорвало на Шуваловском проспекте. Там кипятком окатило десять квартир, фонтан воды и дыма достигал седьмого этажа.

В сентябре 2018 года при прорыве трубы на Измайловском проспекте погибли двое молодых людей: их залило кипятком в антикафе «Типичный Питер». Специалисты пришли к выводу, что сеть была изношена – хотя за год до трагедии ее проверили и продлили срок службы на три года. В смольном на гибель людей отреагировали с опозданием: только спустя четыре дня соболезнования от имени правительства выразил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

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