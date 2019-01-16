ЗакС попросит у министра ЖКХ ужесточить требования к газифицированным помещениям

Депутаты Заксобрания Петербурга 16 января решили обратиться к министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву Якушеву с требованием ужесточить требования к условиям проживания и пребывания в газифицированных зданиях.

Проект обращения подготовила фракция «Единая Россия». По словам депутатов, поводом стали трагедии в Магнитогорске и Шахтинске.

Представлявший документ депутат Сергей Купченко напомнил, что в марте 2018 года ЗакС вносил на рассмотрение федерального парламента поправки в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В законопроекте предусматривались дополнительное требование к защите помещений от загазованности. Однако 14 ноября Госдума отклонила инициативу.

Купченко возмутился тем, что правительство России не поддержало законопроект из-за «избыточности» установления дополнительных требований к газовой безопасности. Единоросс отметил, что он, как военный, знает, что избыточных требований к безопасности не бывает.

После недавних трагедий в Магнитогорске и Шахтинске, причиной которых предположительно стала утечка газа, депутаты попросили министра Яковлева снова внести на рассмотрение правительства предложенный ими законопроект.

Инициативу поддержали справедливоросс Алексей Ковалев и коммунистка Ольга Ходунова. При этом они отметили, что предложенных мер для решения проблемы недостаточно.

Сергей Еремеев

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