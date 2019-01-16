Комитет по контролю за имуществом сможет изымать вещи уличных торговцев

В среду, 16 января, Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении проект закона, разрешающий городскому комитету по контролю за имуществом забирать товар и документы предпринимателей, торгующих в неустановленных местах.

Изъятие будет проводиться в рамках обеспечения производства по ст. 44 (продажа товаров в неустановленных местах) городского закона об административных правонарушениях.

– Когда мы сделаем экономически невыгодным для торговцев выход на улицу и раскладку товаров, только тогда мы сможем переломить ситуацию, – отметил автор инициативы, единоросс Денис Четырбок. – В противном случае мы будем наблюдать, как насмехаются над проверяющими, незаконные торговцы с раскладушек

В настоящее время комитет имеет полномочия только составлять протоколы по административной статье о продаже в неустановленных местах.

Член «Справедливой России» Алексей Ковалев заявил, что борьбой с незаконной торговлей должны заниматься в первую очередь районные администрации.

– Этот законопроект – приговор для районных властей, которые ничего не делают. Более того, наверное, крышуют эту незаконную торговлю, – отметил Ковалев.

Единоросс Андрей Анохин предложил бороться с «незаконной мигрантской грязью», как он охарактеризовал уличных торговцев, руками бизнеса.

– Нужно максимально расширить количество мест, где бизнесмен может торговать, платя налоги. А дальше бизнесмен должен сам зачищать территорию от нелегальгых процессов. Нужно возвращаться к вопросам, которые были в девяностые, только делать все цивилизованнее, – заявил депутат.

Анохин также добавил, что поправки в действующий закон предлагать не будет, потому что считает его неработающим.

Сергей Еремеев

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