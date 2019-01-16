Макаров напомнил, что предупреждал Смольный о проблеме уборки снега

Председатель петербургского ЗакСа, выступая на брифинге 16 января, заявил, что еще во время обсуждения регионального бюджета на 2019 год предупреждал, что город может не справиться с уборкой снега.

– При рассмотрении бюджета я говорил, что такая проблема может возникнуть. Нормативы, заложенные в комитет по благоустройству, не соответствуют ситуации в Петербурге. Мы живем в северной стране, такая проблема здесь есть, – сообщил спикер журналистам.

Он также добавил, что депутаты будут «слушать и обязательно спрашивать» у чиновников о принимаемых мерах по уборке Петербурга.

Некачественная уборка улиц от снега вызывает много вопросов у петербуржцев, ее живо обсуждают в СМИ и соцсетях. 9 января врио губернатора Александр Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. С такими лопатами чистили двор муниципалы МО Васильевский и активисты ЛДПР.

Тем не менее, чище на улицах не стало, петербуржцы все еще возмущены завалами снега и угрожающими сосульками на крышах домов. Депутат Борис Вишневский предлагал привлечь к уборке сотрудников Росгвардии, а также всех желающих на условии «справедливой оплаты».

Сергей Еремеев

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