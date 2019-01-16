Спикер ЗакСа окунется в прорубь на крещение

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что намерен окунуться в купель у Петропавловской крепости 19 января.

– Это не просто дань традициям. Это то, что обязательно нужно православному человеку, – отметил спикер.

Макаров проходит крещенские обряд окунания в купель каждый год. В 2018 году вместе с ним окунулся врио губернатора Петербурга, тогда еще полпред президента по СЗФО Александр Беглов.

Сергей Еремеев

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