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12:55

Спикер ЗакСа окунется в прорубь на крещение

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что намерен окунуться в купель у Петропавловской крепости 19 января.

– Это не просто дань традициям. Это то, что обязательно нужно православному человеку, – отметил спикер.

Макаров проходит крещенские обряд окунания в купель каждый год. В 2018 году вместе с ним окунулся врио губернатора Петербурга, тогда еще полпред президента по СЗФО Александр Беглов.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:38    
Это ему не поможет - слишком много грехов у бывшего полит.бойца КПСС...

14:16    
Хамелеоны...

Страница 1-ая (всего: 1)
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