Дрозденко назвал предварительную причину взрыва на заводе в Кингисеппе

Взрыв на территории завода «Полипласт» в Кингисеппе предварительно произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении монтажных работ, сообщил в Instagram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, взорвалась селитра, на которую попала искра от болгарки. По его данным, погибших нет, четыре человека получили легкие травмы – «синяки, порезы, ссадины».

Сотрудников – 72 человека – вывели из здания, спасатели разбирают завалы, сообщил Дрозденко. Пожар после взрыва локализован. По его словам, соседние в «Полипластом» предприятия, за исключением выбитых стекол, не пострадали.

Взрыв на «Полипласте» прогремел днем 16 января. От взрыва затряслись дома в десяти километрах. Власти заверили местных жителей, что угрозы химического заражения и вредных выбросов в атмосферу нет.